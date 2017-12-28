Собянин поблагодарил активных пользователей портала "Наш город"

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Проект общественного контроля "Наш город" создал народную власть в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин во время поздравления с новогодними праздниками активных горожан. Мэр напомнил, что в столице действует целая система взаимодействия с москвичами.

Проследить, как горят лампочки, как убирают во дворе снег или как улучшить работы районной поликлиники. Все это на портале "Наш город". Из дома теперь нужно выходить, только чтобы полюбоваться уже имеющимися результатами. На портале свыше миллиона активных пользователей. И каждый старается привнести свой вклад, чтобы сделать город лучше во всех смыслах, передает "ТВ Центр".

"Сегодня наступила эра, когда города развиваются вместе с самими горожанами. И проекты создаются вместе, в первую очередь, это проекты для людей, для вас, для москвичей. И для этого мы в городе создали целую систему для взаимодействия с активными горожанами. Это уникальный проект, который, по сути, создал новую реальность. Не чиновничью, а народную власть в городе, которая требует, контролирует и советует, что надо сделать", - заявил Собянин.

В таком мегаполисе, как Москва, проблемы, безусловно, неизбежны. Уследить за всем происходящим просто невозможно, подчеркнул мэр. Поэтому помощь таких активных граждан очень ценится. Благодаря неравнодушным москвичам и их участию в городе отреставрировано огромное количество парков и скверов. В этом году на суд жителей выставили и масштабную программу реновации.

"В этом и заключается работа. Ты должен чувствовать проблему, запрос и двигаться дальше. Если ты останавливаешься на месте - это как с человеком. Он перестал двигаться - все, он начал деградировать. Если парки - надо делать все парки. Если улицы благоустраивать - все улицы. Если праздник - так на каждой улице. Это важно", - подчеркнул Собянин.

Главная особенность столь быстрого реагирования на проблемы, конечно, сами неравнодушные жители. Удалось обсудить и возможные будущие проекты. Предложили разнообразить досуг для пенсионеров.

"Продолжительность жизни у москвичей больше 77 лет сейчас. Им требуется активная жизнь, они хотят заниматься спортом! Заниматься культурой, общаться друг с другом! Это очень важный проект!" – отметил Собянин.

Ну и, конечно, грядущее празднование Нового года. Фестиваль "Путешествие в Рождество" еще несколько лет назад представлял собой несколько маленьких шале на Манежной площади. Сегодня же это самое масштабное сезонное празднование в столице. И все благодаря активным жителям города. В этом году праздник шагнул из центра в другие районы, а в будущем такие площадки будут в каждом районе города.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".