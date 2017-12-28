Парламент Италии распущен

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В Италии распущен парламент страны. Такое решение принял президент Серджо Маттарелла в связи с окончанием срока полномочий законодательного органа. Теперь на Апеннинах должны состояться очередные парламентские выборы.

Президент Италии Серджо Маттарелла распустил национальный парламент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президентской канцелярии.

Согласно итальянской конституции, перед этим глава государства принял у себя премьер-министра страны Паоло Джентилони, а также спикеров обеих палат законодательного органа.

После процедуры роспуска парламента на Апеннинах в связи с окончанием срока полномочий законодательного органа должны состояться очередные парламентские выборы. Их дата будет определена позднее 28 декабря на заседании Совета министров страны.