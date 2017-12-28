Суд арестовал бывшего владельца фабрики "Меньшевик"

Теги: Уголовное дело арест суд стрельба москва

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии, в результате которой погиб человек. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве. Аверьянов не признал вину, свои действия он расценивает как самооборону.

Бывший директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии, арестован на два месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение Пресненского суда Москвы.

"Удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Аверьянова меру пресечения в виде ареста сроком до 27 февраля", - объявила судья.

Аверьянову предъявлено обвинение в убийстве. В ходе допроса он не признал свою вину, свои действия он расценивает как самооборону.

Утром в среду Аверьянов вступил в конфликт с нынешним руководством "Меньшевика". Он достал ружье и несколько раз выстрелил, смертельно ранив охранника. После приезда полицейских он оказывал им активное сопротивление, а затем ушел с территории фабрики. Утром в четверг подозреваемого в стрельбе задержали на улице Правды.