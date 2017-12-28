Пентагон ответил на слова Захаровой о договоре по открытому небу

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Представитель Пентагона Джонни Майкл прокомментировал заявления Москвы, касающиеся Договора по открытому небу. По его словам, США привержены успешной работе этого соглашения, а принятые Вашингтоном меры призваны подтолкнуть Москву к "более конструктивному сотрудничеству".

Принятые США меры в отношении России призваны подтолкнуть ее к "более конструктивному сотрудничеству", отметил представитель Пентагона Джонни Майкл. Так он прокомментировал последние заявления Москвы по Договору по открытому небу, передает РИА Новости.

"Что касается комментария официального представителя [МИД России Марии Захаровой], то мы по-прежнему привержены успешной работе Договора по открытому небу. На консультативной комиссии по открытому небу в Вене 26 сентября Соединенные Штаты объявили, что предпримут меры в ответ на несоблюдение Россией Договора по открытому небу. Наши меры направлены на то, чтобы побудить Россию более конструктивно сотрудничать с нами по нашим обеспокоенностям", - отметил представитель военного ведомства.

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва считает голословными обвинения со стороны США в том, что она нарушает Договор по открытому небу. По ее словам, российская сторона пойдет на ряд ответных ограничений с 1 января 2018 года. Американская сторона уже уведомлена об этом. В частности, "российская сторона заявила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США".

До этого СМИ узнали, что США планируют с января 2018-го закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями и ограничить дальность полетов. По данным американских СМИ, Вашингтон хочет ввести ограничения в ответ на ужесточение правил полетов над Калининградом. Дальность полетов ограничили до 500 километров, хотя в рамках договора она может составлять до 5,5 тысячи километров.