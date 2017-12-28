Водитель легкового автомобиля сбил пешехода на западе Москвы

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Водитель легкового автомобиля сбил пешехода в столичном районе Филевский парк. По данным ГИБДД, мужчина получил травмы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Водитель легкового автомобиля сбил пешехода на западе столицы. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на московское управление ГИБДД.

"Легковой автомобиль совершил наезд на мужчину по адресу: улица Большая Филевская, дом 31. В результате ДТП пешеход получил травмы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.