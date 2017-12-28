Сына экс-кандидата в вице-президенты США осудили за акцию против Трампа

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В США приговорили к одному году условно сына экс-кандидата в вице-президенты от Демократической партии Тима Кейна. Ранее Линвуд Кейн участвовал в беспорядках, которые возникли при попытке сорвать митинг в поддержку американского президента Дональда Трампа.

Сын бывшего кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Кейна приговорили к году условного заключения. Таково наказание за участие в беспорядках, которые возникли при попытке сорвать митинг в поддержку президента Дональда Трампа в Миннесоте, передает РИА Новости со ссылкой на газету Richmond Times-Dispatch.

Против Линвуда Кейна было выдвинуто три пункта обвинений. Однако два из них были сняты. Тем не менее, он был признан виновным в воспрепятствовании правосудию. Подсудимый признал, что пытался скрыться бегством от намеревавшегося его арестовать стража порядка. Также сына Тима Кейна оштрафовали на 236 долларов.

В марте 2017 года 24-летний Линвуд Кейн был арестован в городе Сент-Пол по подозрению в организации беспорядков. Полицейские вмешались в проведение акции. Это произошло после того как неизвестный бросил в колонну манифестантов дымовую шашку.

Тим Кейн является сенатором и бывшим губернатором Виргинии. В 2016 году он баллотировался в вице-президенты США в паре с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон.