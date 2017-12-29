Жертвами пожара в Нью-Йорке стали 12 человек

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Не менее 12 человек, в том числе один ребенок, погибли в результате пожара в квартале Бронкс. Об этом сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в ходе пресс-конференции. По его словам, на данный момент пожар полностью потушен. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, количество жертв может возрасти.

В результате пожара пожаре в одном из жилых домов в нью-йоркском квартале Бронкс погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар возник в пятиэтажном доме, не оборудованном лифтом. В борьбе с огнем принимало участие около 160 пожарных. К настоящему моменту пожар ликвидирован.

"На основании предварительных, но далеко не окончательных данных, я с глубоким сожалением сообщаю о том, что 12 жителей Нью-Йорка, включая годовалого ребенка, погибли. Четыре человека пострадали крайне тяжело и борются за свою жизнь", - заявил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

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