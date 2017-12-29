Путин подписал закон о выплатах при рождении первенца
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Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении детей. Согласно документу, право на получение денежных средств имеют родители, чей ребенок родился с 1 января 2018 года.
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении детей. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка имеют граждане России, постоянно проживающие на территории России", - приводит текст документа Газета.ru.
Согласно закону, право на получение выплат имеют родители, у которых ребенок родился с 1 января 2018 года. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратный размер прожиточного минимума.
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