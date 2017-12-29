В Турции по делу об убийстве посла Карлова арестован организатор выставки

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В Турции арестован один из организаторов выставки, на которой был убит российский посол Андрей Карлов. Арестованного зовут Мустафа Тимур Озкан. Следствие считает его соучастником преступления.

Организатор выставки, на которой был убит российский посол Андрей Карлов, арестован в Анкаре, передает РИА Новости со ссылкой на местную прессу.

По данным источника издания в правоохранительных органах, Мустафа Тимур Озкан был доставлен на допрос в прокуратуру Анкары, которая выдвинула против него обвинения в причастности к подготовке преднамеренного убийства, после чего суд турецкой столицы принял решение об аресте.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

Власти Турции утверждают, что преступление было организовано сторонниками оппозиционера Фетхуллаха Гюлена. По делу об убийстве арестованы несколько сотрудников полиции, 33-летняя россиянка по имени Екатерина Б., а также глава издательской группы Guru Medya Хайреддин Айдынбаш.

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