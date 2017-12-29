Госдеп призвал Россию к взаимодействию по Договору по открытому небу

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Госдепартамент США призвал Россию к конструктивному взаимодействию по Договору по открытому небу. На протяжении 2017 года Вашингтон неоднократно упрекал Москву в несоблюдении положений Договора. В ответ на это в российском МИД заявили о вводимых ограничениях в отношении США с 1 января.

В США прокомментировали новые ограничительные меры со стороны Москвы, сообщив о готовности работать над устранением проблем в ситуации вокруг Договора по открытому небу, сообщает РИА Новости.

"Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами в разрешении наших обеспокоенностей. Ответные меры США обратимы, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств по договору об открытом небе", - заявили в Госдепартаменте.

На протяжении 2017 года США неоднократно упрекали Россию в несоблюдении положений Договора по открытому небу. В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва категорически не согласна с этими обвинениями и намерена ввести ограничительные меры с 1 января. Российская сторона планирует запретить ночевки в трех российских аэропортах самолетов, задействованных в летных миссиях с участием США.

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