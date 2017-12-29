ЦБ подал иск о банкротстве банка "Канский"

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ЦБ подал иск в суд о признании банка "Канский" банкротом. Временная администрация установила, что стоимость его имущества составляет 1,9 миллиарда рублей, при этом размер обязательств – два миллиарда рублей. Поскольку имеющегося имущества недостаточно для погашения долгов, ЦБ обратился в суд.

Банк России подал исковое заявление в Арбитражный суд Красноярского края о признании банка "Канский" банкротом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Как следует из иска, назначенная 13 декабря в банк "Канский" временная администрации установила, что стоимость его имущества составляет 1,9 миллиарда рублей, при этом размер обязательств – два миллиарда рублей. Поскольку имеющегося имущества недостаточно для погашения долгов, ЦБ обратился в суд.

13 декабря Центробанк отозвал лицензию банка "Канский". В тот же день в банке была назначена временная администрация. Агентство по страхованию вкладов 20 декабря по итогам соответствующего конкурса назначило Сбербанк России агентом по выплатам страхового возмещения вкладчикам банка "Канский".

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