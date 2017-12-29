Автоподходы к Крымскому мосту готовы на три четверти

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Автомобильные подходы к Крымскому мосту, который свяжет полуостров с материковой Россией, готовы на три четверти. Все работы ведутся по графику.

Ударными темпами продолжается возведение Крымского моста. Все работы ведутся строго по графику, отмечает "ТВ Центр".

Автомобильные подходы к этой уникальной конструкции, которые свяжут полуостров и материк, готовы на три четверти. Со стороны Кубани это четырёхполосная дорога протяженностью 40 километров. В её строительстве задействовано более тысячи человек и свыше трехсот единиц техники. Работы выполнены уже на 75%.

Автоподход со стороны Крыма гораздо короче. Его длина — более восьми с половиной километров. Движение будет запущено в конце будущего года одновременно с открытием автомобильной части моста.