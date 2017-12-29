В новый год без долгов: приставы начали дежурства в аэропортах

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В российских международных аэропортах с пятницы начали дежурить судебные приставы. Рейды направлены на то, чтобы помочь вылетающим за границу россиянам расплатиться с долгами.

С пятницы судебные приставы начинают дежурить во всех крупных международных аэропортах России, передает "ТВ Центр". В столичном регионе это "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский".

Такая мера принята, чтобы помочь нашим гражданам, имеющим задолженности, оперативно их погасить перед вылетом за границу и не испортить себе новогодние каникулы.

Сейчас временное ограничение выезда снимается в течение суток после оплаты задолженности.

В разряд невыездных человек попадает, если сумма его долга превышает 30 тысяч рублей. На данный момент в "черном списке" числятся один миллион 700 тысяч россиян. В прошлом году новогоднее дежурство приставов позволило в экстренном порядке снять ограничения с нескольких сотен человек. Однако если оплата долга произведена за считанные часы до вылета, то оказаться на запланированном рейсе должнику вряд ли удастся.