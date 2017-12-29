В России рекордно выросла продолжительность жизни

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В 2017 году продолжительность жизни россиян выросла до 72,6 года. Этот показатель стал рекордным за всю историю измерений. По словам экспертов, реализация всех намеченных проектов приведет к дальнейшему увеличению продолжительности жизни в нашей стране.

Продолжительность жизни россиян в текущем году увеличилась до 72,6 года, что стало рекордным показателем за всю историю. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минздрав.

По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, такие изменения стали возможны благодаря строительству сети перинатальных центров, а также программам формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), внедрения технологичной поликлиники с быстрой диспансеризацией и повышения квалификации врачей.

"Общая смертность, по данным Росстата, за 10 месяцев 2017 года снизилась более чем на 2% — до 12,5 случаев на одну тысячу населения, то есть сохранено практически на 35 тысяч человеческих жизней больше, чем годом раньше", - отметили в Минздраве.

Эксперты выразили уверенность, что реализация всех намеченных проектов приведет к дальнейшему росту продолжительности жизни в нашей стране.