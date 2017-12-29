Тверскую, Охотный ряд и Моховую перекроют до 4 января

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Три главные улицы центра Москвы — Тверская, Моховая и Охотный ряд — будут перекрыты с 29 декабря по 4 января из-за новогодних праздников и проведения рождественской ярмарки.

В центре Москвы на семь дней будут перекрыты три главные улицы для проведения рождественской ярмарки, сообщает РИА Новости.

"Начиная с 29 декабря, в городе планируется огромное количество мероприятий. К примеру, с 29 декабря по 4 января будут перекрыты Тверская, Моховая, Охотный ряд для рождественской ярмарки", - сообщили в ЦОДД.

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