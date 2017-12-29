ЦБ отозвал лицензию у вологодского банка "Северный кредит"

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Центробанк отозвал лицензию у банка "Северный кредит". В ходе инспекционной проверки регулятор выявил полную утрату кредитной организацией капитала. "Северный кредит" оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками, считают в Банке России.

Центробанк отозвал лицензию у вологодского банка "Северный кредит". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В ходе проводимой Банком России инспекционной проверки КБ "Северный кредит" установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала), отмечает ЦБ.



Ранее в самом банке предупредили своих клиентов о грозящем ему отзыве лицензии. "Северный кредит" с июня 2017 года находится под санкциями США из-за работы в Крыму. Банк занимал 244-е место в российской банковской системе по величине активов.

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