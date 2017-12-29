Депутат Калашников об отношениях России и Запада
Теги: сша санкции События. 25-й час россия
Ровно год назад, 29 декабря 2016 года Соединенные Штаты объявили о введении очередных санкций против России - уходящая администрация Барака Обама решила напоследок еще более осложнить и без того катившиеся под откос отношения с Россией. Но санкции имеют и свою оборотную сторону. Слова Обамы о разорванной в клочья экономике России сейчас можно воспринимать как нелепую шутку, а вот политические дивиденды от санкционной войны получает, в первую очередь, Россия.
В эфире программы "События. 25-й час" об отношениях России и Запада и последствиях санционной войны рассуждает председатель комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Комментарий депутата смотрите в видео.
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