Депутат Калашников об отношениях России и Запада

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Ровно год назад, 29 декабря 2016 года Соединенные Штаты объявили о введении очередных санкций против России - уходящая администрация Барака Обама решила напоследок еще более осложнить и без того катившиеся под откос отношения с Россией. Но санкции имеют и свою оборотную сторону. Слова Обамы о разорванной в клочья экономике России сейчас можно воспринимать как нелепую шутку, а вот политические дивиденды от санкционной войны получает, в первую очередь, Россия.