09:30, 29 декабря 2017

Депутат Калашников об отношениях России и Запада

Теги:  сша  санкции  События. 25-й час  россия

Ровно год назад, 29 декабря 2016 года Соединенные Штаты объявили о введении очередных санкций против России - уходящая администрация Барака Обама решила напоследок еще более осложнить и без того катившиеся под откос отношения с Россией. Но санкции имеют и свою оборотную сторону. Слова Обамы о разорванной в клочья экономике России сейчас можно воспринимать как нелепую шутку, а вот политические дивиденды от санкционной войны получает, в первую очередь, Россия.

В эфире программы "События. 25-й час" об отношениях России и Запада и последствиях санционной войны рассуждает председатель комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Комментарий депутата смотрите в видео.

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