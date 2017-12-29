"Витязю — 40": легендарный спецназ отмечает юбилей

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Юбилей отмечает спецназ "Витязь". 40 лет назад для обеспечения порядка на московской Олимпиаде было принято решение о создании первого подобного подразделения в структуре Министерства внутренних дел. С тех пор на счету "Витязя" сотни сложнейших спецопераций - Карабах, Фергана, Чечня, Южная Осетия. На особом счету в отряде - парашютная группа. Десантники готовы к выполнению задач и на земле, и в воздухе.

Парашютисты спецназа отрабатывают самый сложный прыжок - с предельно низкой высоты. Вертолет поднимается всего на 200 метров. Земля - как на ладони. Однако в этом и коварство - чем ниже, тем опаснее. Но в кабине никакой суеты. Каждое движение выверено до секунды.

"Данный прыжок у нас выполняет военнослужащий, психологический подготовленный к критическим ситуациям. Новичок данный прыжок не выполняет. За эти 10-15 секунд нахождения в воздухе парашютист должен сориентироваться, встать против ветра и безопасно приземлиться", - сообщил инструктор по парашютной подготовке отряда специального назначения "Витязь" Росгвардии Владимир Иванов.

Если стропы запутаются, времени исправить ошибку просто не будет. Но парашютисты-спецназовцы справляются на отлично, отмечает "ТВ Центр". Их основная задача - десантировать коллег, например, группу штурма, в труднодоступную местность. Это значит, что парашютист берет с собой еще одного человека, так называемого пассажира. Может взять собаку - прыжки с четвероногими в практике "Витязей" были. А может понадобиться боекомплект. В любом случае прыжки в тандеме и с нагрузкой - еще один обязательный пункт подготовки.

Выступить в роли пассажира, конечно, почетно. Но неподготовленному человеку все же страшно - пусть и под контролем профессионала. Прыжки с парашютом зимой - на любителя. Сегодня погода решила испытать парашютистов по полной. Порывы норд-веста на пределе допустимого. Облака полностью закрывают землю. А прыжок в тандеме выполняется с высоты в три тысячи метров. В реальной ситуации спецназовцы могут не знать район десантирования.

Свободное падение - это почти минута со скоростью более двухсот километров в час. За это время корреспондент "ТВ Центра" с инструктором преодолевает половину пути. Разговаривать с инструктором бесполезно - все равно ничего не слышно. Самый критичный период для неподготовленного к нагрузкам пассажира – раскрытие парашюта. Линия горизонта теряется в глазах. Сказывается резкое торможение и перепад давления, объясняет инструктор.

При виде такой близкой земли становится гораздо легче. Рядом своими воздушными коридорами следуют другие спецназовцы. На этом этапе профессионалу важно выбрать место для посадки. Под облаками могут скрываться горы, болота или линия электропередачи. В нашем случае ориентир - этот ветроуказатель. Попадание, что называется, в колышек.

Таких прыжков у профессионалов тысячи. Сложнейшие спецоперации - профиль "Витязя". И парашютная группа не исключение. Они готовы к любым задачам и на земле, и в воздухе. Лучшая награда - краповый берет. Знак отличия зарабатывается в прямом смысле потом и кровью.

Павел Прокопенко, Александр Медведев, Александр Званцев. "ТВ Центр".