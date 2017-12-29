Россияне запасаются таблетками от похмелья перед Новым годом

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Перед новогодними праздниками россияне массово закупаются таблетками от похмелья. Согласно данным за последние три года, в декабре традиционно наблюдается рост продаж препаратов для профилактики и лечения алкогольной зависимости на 70–80% по сравнению с ноябрем.

Жители России массово закупаются таблетками от похмелья перед новогодними праздниками. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитическое агентство DSM Group.

"В последние три года в декабре мы наблюдаем рост продаж препаратов для профилактики и лечения алкогольной зависимости на 70–80% по сравнению с ноябрем. Вероятнее всего, люди закупают препараты перед долгими новогодними праздниками", - отметили в агентстве.

Согласно статистике прошлого года, среднемесячные продажи средств от похмелья с января по ноябрь держались на уровне 331 тысяч упаковок. При этом в декабре этот показатель вырос в 1,4 раза – до 480,9 тысячи пачек.