Порошенко назвал главное достижение Украины в 2017 году

Президент Украины Петр Порошенко подвел итоги уходящего года и заявил, что главными национальными достижениями стали введение безвизового режима со странами Евросоюза и поддержка Запада "в борьбе за независимость".

Главными достижениями Украины за 2017 год стал безвизовый режим со странами ЕС, а также поддержка Запада "в борьбе за независимость", передает РИА Новости.

"Безвиз — это когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу. Железный занавес российской империи или СССР разрушен", - заявил президент страны Петр Порошенко.

Кроме того, украинцы могут гордиться поддержкой западных стран "в борьбе за независимость", сообщил глава государства, подчеркнув, что ЕС продемонстрировал солидарность с Украиной, продлив санкции против России, несмотря на трудности.

С 11 июня между Евросоюзом и Украиной действует безвизовый режим. Украинцы могут свободно приезжать на 90 дней в страны ЕС, но без права на учебу и работу.

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