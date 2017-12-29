Московское метро опровергло сообщения об открытии станции "Ховрино"

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Пресс-служба столичного метро опровергла информацию СМИ об открытии станции "Ховрино" 29 декабря. В подземке отметили, что станция откроется для пассажиров в ближайшие дни.

Московский метрополитен опроверг сообщения некоторых СМИ об открытии в пятницу станции "Ховрино" Замоскворецкой линии. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

"На станции "Ховрино" Замоскворецкой линии идут последние приготовления к открытию станции: проходит настройка устройств пассажирской автоматики, обучение персонала работе на новой станции, тестирование систем жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе метро отметили, что "Ховрино" откроется для пассажиров в ближайшие дни. О дате открытия станции объявят дополнительно.

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