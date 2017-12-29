Путин освободил бизнес в Крыму от проверок до марта 2019 года

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Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий бизнес в Крыму от плановых проверок до 1 марта 2019 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает бизнес в Крыму от плановых проверок до 1 марта 2019 года. Об этом пишет Газета.Ru.

"Внести в федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года "О принятии в Россию республики Крым и образовании в составе России новых субъектов - республики Крым и города федерального значения Севастополь" изменения: в части десятой статьи 12 слова "До 1 января 2018 года" заменить словами "До 1 марта 2019 года", - сказано в документе, который опубликован на официальном портале нормативно-правовой информации.

Пункт десятый данного закона предполагал, что в Крыму и Севастополе плановые проверки бизнеса ограничены одним разом в три года и до 1 января 2018 года не проводятся.

Также подписанный Путиным закон предполагает изменения в регулировании тарифов ЖКХ в Крыму и Севастополе.

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