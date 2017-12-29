Автобус въехал в остановку в Москве
Теги: авария автобус погибшие Происшествие москва
Два человека погибли в результате наезда рейсового автобуса на остановку на северо-западе столицы. Инцидент произошел у дома №37 на Сходненской улице. В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники полиции.
Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице на северо-западе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"На улице Сходненская, дом 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Остановка после аварии.— Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) 29 декабря 2017 г.
Что-то участились случаи... pic.twitter.com/fsYDcoHA5R
В результате аварии погибли два человека. В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники полиции.
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