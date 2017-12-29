В Киргизии задержан направлявшийся из Сирии в Россию террорист

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Член диверсионно-террористической группы, гражданин одной из стран СНГ, направлявшийся в Россию, задержан в Киргизии. Он дал признательные показания о причастности к террористической деятельности, участии в боевых действиях на стороне экстремистов в Сирии и прохождении минно-взрывной подготовки в лагерях террористов.

В Киргизии задержали гражданина одной из стран СНГ, члена диверсионно-террористической группы, который направлялся из Сирии в Россию. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Задержание было осуществлено 27 декабря. Мужчина дал признательные показания о причастности к террористической деятельности, участии в боевых действиях на стороне экстремистов в Сирии и прохождении минно-взрывной подготовки в лагерях террористов.

"В конце 2017 года, получив задание от главарей террористических организаций, он перешел сирийско-турецкую границу с целью последующего въезда в Россию. В настоящее время проводится дальнейший комплекс оперативно-следственных мероприятий", - пояснил собеседник агентства.

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