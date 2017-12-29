Минфин назвал лучшую валюту для хранения сбережений

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Курс рубля в 2018 году будет стабильным, заявили в Минфине России. Ведомство призвало россиян хранить сбережения в рублях и вкладывать деньги в рублевые финансовые инструменты.

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что курс рубля в 2018 году будет стабильным, передает ТАСС.

"Бюджетное правило в следующем году будет действовать более эффективно, что позволит обеспечить стабильность курса рубля при возможных колебаниях цен на нефть или возможных изменениях потока капитала", - заявил глава Минфина.

Он также посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях и вкладывать деньги в рублевые финансовые инструменты.

Ранее Минфин раскрыл зарплаты федеральных министров, депутатов Госдумы, сенаторов и других чиновников за 2016 год. Самым высокооплачиваемых министром стал глава Минфина Антон Силуанов – он зарабатывал по 1,73 миллиона рублей в месяц.

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