10:28, 29 декабря 2017

Школьник из Приморья получил компьютер в подарок от Путина

Теги:  Общество  путин  дети  подарок  приморье  новый год

Больной раком мальчик из Приморья по поручению президента России Владимира Путина получил в подарок компьютер, сообщает администрация края. О болезни ребенка стало известно в 2016 году. Он перенес несколько операций, сейчас мальчик восстанавливается. По совету врачей семья переехала из города в село.

Сергей Тимофеев, 13-летний школьник из села ​Прилуки в Приморье, получил в подарок от президента России Владимира Путина компьютер. Об этом говорится в сообщении администрации Приморского края.

Болезнь была диагностирована у ребенка в 2016 году. После этого он перенес несколько операций, а его семья по рекомендации врачей переехала жить за город. Ребенок потерял контакт со своими друзьями. Теперь общаться с ними он может только в Сети. Из-за того, что все средства семьи уходят на лечение, с просьбой подарить компьютер школьник и его родители обратились к главе государства.

Для вручения подарка в дом к ребенку приехал замглавы региона Константин Межонов. Он подарил компьютер и поздравил мальчика с наступающим Новым годом.

Ранее удмуртская школьница Полина Кривей получила в подарок от Путина электрическое пианино.

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