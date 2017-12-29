В МЧС сообщили о трех пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

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Три человека пострадали в результате наезда автобуса на остановку на северо-западе столицы. Ранее говорилось о двух погибших в ДТП. Информацию о пострадавших также подтвердили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

В результате наезда автобуса на остановку на северо-западе столицы пострадали три человека. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на ЦУКС МЧС России по городу. Ранее говорилось о двух погибших в ДТП.

"Предварительно, в результате происшествия три человека обратились за медицинской помощью. Информация о погибших не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД также подтвердили информацию о трех пострадавших в результате ДТП. В свою очередь, в МВД подчеркнули, что водитель автобуса пытался уйти от столкновения с другим транспортным средством, после чего врезался в остановку.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

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