В аэропортах Москвы массово задерживают рейсы

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В московских аэропортах задержали более 40 рейсов. 28 декабря столичное управление МЧС предупредило об ожидаемом в ночь на 29 декабря тумане и напомнило о возможных в связи с этим сбоях в работе транспорта.

В аэропортах Москвы задержали более 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

По информации на 10:45 мск во "Внуково" задержаны 15 рейсов, в "Домодедово" – 19 задержали и 3 отменили, в "Шереметьево" задержаны 9 рейсов.

28 декабря столичное управление МЧС предупредило об ожидаемом в ночь на 29 декабря тумане и гололеде. Москвичам напомнили о возможных сбоях в работе транспорта.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением на утро 29 декабря по Московской области и городу Москве местами ожидается гололед, в отдельных районах туман", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМЧС по Москве.