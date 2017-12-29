Мэр Нью-Йорка назвал пожар в Бронксе тяжелейшей трагедией

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12 человек погибли и четверо пострадали в результате пожара в Нью-Йорке. Пятиэтажное здание в районе Бронкс сгорело почти полностью. Причины пока неизвестны. Городские власти назвали произошедшее крупнейшей трагедией подобного рода за последнюю четверть века.

Кутаясь в теплые одеяла (на улице минус восемь), они с тревогой наблюдают за работой пожарных. Каждый час приходят сообщения о новых жертвах. Как минимум 14 человек погибли, в том числе годовалый ребёнок. Десятки пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии. Спасатели уже назвали этот пожар историческим по своим масштабам, передает "ТВ Центр".

"Грустно осознавать, какая трагедия произошла в эти праздничные дни. Дни, когда все семьи собираются вместе. Многие из них сегодня навсегда потеряли своих близких. Это самый страшный пожар за последние 25 лет", - мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Все началось около семи вечера в одной из квартир пятиэтажного дома в нью-йоркском Бронксе. Пламя очень быстро перекинулось на соседние апартаменты. Спасатели прибыли на место уже спустя несколько минут. Пожару присвоили предпоследнюю, четвертую категорию сложности. Всего в тушении задействовали более полутора сотен человек. Почувствовав едкий запах гари, жители соседних домов, начали стягиваться к месту разыгравшейся трагедии.

"Я сразу заметил детей на пожарной лестнице. Они были без курток, кто-то даже без пижам, совсем раздетые. Я понимал, что они ужасно замерзли и все чего хотели тогда, чтобы пожарные скорее добрались до них и спасли", - рассказывает очевидец.

Спасли, как минимум, 14 человек. Пока их разместили в соседней школе и даже зоопарке, который расположен неподалеку. Красный крест пообещал в ближайшее время выделить людям временное жилье. Подобная трагедия уже случалась в Бронксе в 2007. Тогда огонь унес жизни 10 человек, а причиной пожара стал работавший обогреватель. Что спровоцировало возгорание на этот раз, только предстоит разобраться.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".