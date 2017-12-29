В Центре им. Бакулева провели более 5 тысяч операций за год

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Пятитысячную за год операцию провели в научном центре имени Бакулева.

В научном центре имени Бакулева провели сложнейшую операцию на открытом сердце. Она стала пятитысячной по счету в этом году, передает "ТВ Центр".

Процессом лично руководил ведущий кардиохурург центра Лео Бокерия. Экстренную операцию сделали уже на четвертый день после рождения пациента, малыш появился на свет с тяжелой патологией - порок сердца. Случай крайне сложный, но подобные операции в центре сердечно-сосудистой хирургии проводятся регулярно.

Это одна из крупнейших не только в России, но и в мире клиник, где ежегодно оперируют около 11 тысяч человек.