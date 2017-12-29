Петербуржцы без вкуса едва не уничтожили уникальные витражи

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Вандализм ради комфорта — в домах Санкт-Петербурга уничтожаются уникальные витражи. Управляющие компании меняют цветные исторические окна на обычные стеклопакеты. Иногда инициаторами выступают и сами жители.

15 старинных рам с уникальными цветными орнаментами ручной работы теперь пылятся в подвале. Более ста лет они украшали огромные окна здания-памятника в центре Петербурга, на 8-й Советской улице. Во время войны жители даже заклеивали эти витражи бумагой, чтобы они не треснули от бомбежек, напоминает "ТВ Центр".

В парадной уникального дома, который до революции принадлежал выдающемуся военному судовому врачу-ученому Эдуарду Арнгольду, теперь стоят обычные пластиковые стеклопакеты. Современные жильцы большинством голосов старинные окна решили заменить.

"Ну как зачем? Вот посмотрите: плотная дверь, плотные окна. Чисто будет красиво и тепло. Что это значит? Что мы выполнили закон об энергосбережении, и второе - ну просто красиво", - говорит активист дома Борис Гудков.

О том, что дом Арнгольда - здание историческое и подлежит государственной охране, инициаторы ремонта хорошо знали. Но что и окна представляют ценность, даже не задумались. Замену случайно обнаружили активисты-градозащитники. Специалисты комитета по охране памятников уже подтвердили: демонтаж проведен незаконно

Такие истории в Петербурге в последнее время не редкость. Недавно бесследно исчезли оконные узоры из парадной дома в Петроградском районе. Знаменитый витраж "Восход солнца" сохранился только на фото. После демонтажа работники Жилкомсервиса вывезли его на помойку. Жители дома говорят - подрядчики работали так быстро, что никто не успел среагировать.

В доме 74 на Большом проспекте Петроградской стороны жителям удалось отстоять только верхние этажи. Когда на первых уже вовсю шел ремонт, люди обратились к градозащитникам, демонтаж оконных рам остановили. Зато теперь недовольны соседи - купили квартиру, а на их лестничной клетке окна не поменяли:

Цветные витражи в окнах зданий исторического центра Петербурга - одна из скрытых достопримечательностей города, это модный элемент дизайна конца XIX - начала XX веков, не только в северной столице, а во всей Европе. Возводя доходные дома в стиле "модерн" для богатых владельцев, архитекторы тщательно продумывали внутреннее убранство парадных лестниц.

Цветные узоры на окнах делали не только для красоты - они маскировали вид в унылые петербургские дворцы колодцы, в которых в тех коды кипела хозяйственная жизнь: там сушили белье, туда выносили мусор. Жильцы, которые снимали квартиры в эти домах, не должны были всего этого видеть

Ежегодно в результате капитальных ремонтов в Петербурге бесследно исчезает около десятка старинных цветных окон. Оригинальные узоры не видны с улицы, и в этом главная проблема их сохранности. Специальный мониторинг законодательством не предусмотрен. Ремонт в доме Арнгольда, который вовремя заметили градозащитники, обошелся жильцам в 175 тысяч рублей. Теперь им грозит штраф за нарушение закона об объектах охраны культурного наследия до миллиона рублей. А реставрация исторических витражей может обойтись в 3.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центр", Санкт-Петербург.