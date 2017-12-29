Директор тюрьмы в Мексике умер от инфаркта во время побега заключенных

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В Мексике группа заключенных предприняла попытку побега из тюрьмы. В результате один из заключенных погиб, а директор исправительного учреждения получил инфаркт, от которого скончался до прибытия врачей.

Попытка побега заключенных из мексиканской тюрьмы в Сан-Хосе-дель-Кабо привела к смерти от инфаркта директора исправительного учреждения, сообщает РИА Новости.

По данным департамента общественной безопасности, группа заключенных напала на охрану, в результате чего пострадали двое сотрудников порядка и пришедшая навестить арестанта женщина.

Приехавшая на вызов полиция ликвидировала одного из беглецов. В момент, когда информация о попытке побега дошла до директора тюрьмы Хулиана Ангиано Диаса, у того случился инфаркт, от которого скончался до прибытия врачей.

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