СКР возбудил дело по факту наезда автобуса на остановку в Москве

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По факту наезда автобуса на остановку у метро "Сходненская" в столице возбуждено уголовное дело. По данным следствия, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением. По последним данным, в результате ДТП пострадали три человека.

Следователи возбудили уголовное дело по факту наезда автобуса на остановку на северо-западе столицы. Об TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сказал Иванова.

По данным следствия, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта у метро "Сходненская". В результате аварии пострадали три человека. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил разобраться с причинами происшествия.

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