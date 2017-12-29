Суд признал вину экс-главы Росграницы по делу о мошенничестве
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Мещанский суд Москвы признал вину бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова в мошенничестве почти на 500 миллионов рублей при обустройстве госграницы. Гособвинение ранее попросило признать виновным и приговорить Безделова к десяти годам колонии.
Мещанский суд Москвы выносит обвинительный приговор по делу о мошенничестве бывшего главы Росграницы Дмитрия Безделова, передает "Интерфакс". Представитель гособвинения ранее попросил суд приговорить его к десяти годам лишения свободы.
Следствие полагает, что в период с сентября 2009 года по май 2013 года членами преступного сообщества, которое создал Безделов и его сообщники, были похищены и легализованы бюджетные денежные средства на общую сумму более 490 миллионов рублей.
Безделов в декабре 2013 года был объявлен в федеральный розыск, в мае 2014 года - в международный. В октябре 2014 года он был задержан на территории Италии.
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