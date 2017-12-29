Браудер заочно приговорен к 9 годам колонии в России

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Основатель Hermitage Capital Уильям Браудер заочно приговорен в России к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство. Защита намерена обжаловать приговор.

Тверской суд Москвы заочно приговорил к 9 годам заключения основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова за преднамеренное банкротство ущерб государству от которого составил более 3,5 миллиарда рублей, сообщает "Интерфакс".

Суд также постановил взыскать с обвиняемых более четыре миллиардов рублей в счет потерпевших. Потерпевшими по делу проходят три отделения Управления Федеральной налоговой службы по Москве. По версии следствия, с 1996 года Браудер и Черкасов не перечисляли налоги с деятельности нескольких компаний и намеренно поспособствовали их банкротству.

Защита Браудера намерена обжаловать приговор.

Это второе дело в отношении Браудера, которое российский суд слушает в заочном порядке. В 2013 году был признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 522 миллиона рублей и осужден на девять лет лишения свободы.