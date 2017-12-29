Путин встретит Новый год в кругу родных и близких

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Владимир Путин планирует встретить 2018 год в кругу родных и близких. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Новый год является для российского лидера семейным праздником, за исключением тех случаев, когда это не связано с работой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин планирует встретить 2018 год в кругу родных и близких. Об этом сообщает ТАСС.

"Он традиционно его встречает дома, традиционно делает это в кругу родных и близких, и друзей", - сказал Песков.

По его словам, Новый год является для президента семейным праздником, за исключением тех случаев, когда это не связано с работой.