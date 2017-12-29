В Кремле назвали главное разочарование года

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Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и США можно назвать главным разочарованием 2017 года. Также в контексте разочарований года пресс-секретарь президента упомянул сложности в реализации минских договоренностей по Украине и расследование по якобы вмешательству россиян в американские выборы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущее состояние российско-американских отношений можно назвать главным разочарованием 2017 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Вполне можно. Конечно, российско-американские отношения и та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, не может не вызывать сожаление", - сказал Песков.

Также в контексте разочарований года пресс-секретарь главы государства упомянул сложности в реализации минских договоренностей по Украине и расследование США по так называемому "российскому досье", связанному с обвинениями во вмешательстве в американские выборы.