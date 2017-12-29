Россия и Турция подписали соглашение о кредите на покупку ЗРК С-400

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Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставке турецкой стороне зенитно-ракетных комплексов С-400. Анкара купила четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов.

Россия и Турция подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Habertürk.

По словам генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова, Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов. 55% от суммы контракта - российские кредитные средства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение предполагает кредит в рублях, что выгодно для Анкары.

25 июля стало известно, что Россия и Турция подписали документы на поставку турецкой стороне комплексов ПВО С-400, а Эрдоган также рассчитывает наладить общее производство.