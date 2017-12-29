Число пострадавших при теракте в Петербурге возросло до 18 человек

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Количество пострадавших при взрыве в супермаркете в Петербурге увеличилось до 18 человек. Ранее говорилось о 14 людях, получивших различные травмы при теракте. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в магазине "Перекресток" в среду вечером.

Число пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге увеличилось до 18 человек. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина на своей странице в Twitter. Ранее говорилось о 14 пострадавших при теракте.

"Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились еще четыре пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток". После осмотра специалистами, трое оставлены в ЛОР-отделение стационара Мариинской больницы", - отметила Митянина.

Вечером в среду в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, которое было начинено поражающими элементами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом". Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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