Московские врачи спасли четырехдневного ребенка с пороком сердца

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В научном центре имени Бакулева провели сложнейшую операцию. Её сделали уже на четвертый день после рождения пациента. Малыш появился на свет с тяжелой патологией - порок сердца. Причем за год это уже пятитысячная по счету операция. Так много их не делают ни в одной клинике мира.

На операционном столе - 4-дневный малыш, появившийся на свет с врождённым пороком сердца, одним из самых распространённых заболеваний в мире. Если не прооперировать вовремя, он бы прожил совсем недолго, отмечает "ТВ Центр". Но сейчас, в руках мэтра хирургии Лео Бокерии, он получил шанс на полное выздоровление.

Длится операция несколько часов. На это время сердце и лёгкое больного останавливаются. Организм поддерживает аппарат искусственного кровообращения. Этот насос сейчас работает за сердце, помещенное на время операции в специальный бокс со льдом. По данным медиков, в операциях на открытом сердце нуждаются 10 человек из тысячи. В Москве открылся первый в мире реабилитационный центр для восстановления после таких операций.

Порок сердца можно диагностировать уже на 16-й неделе беременности, поясняют медики. Практика показывает: чем быстрее выявят и прооперируют, тем меньше будет последствий. Трёхмесячного сына Лилии недавно тоже прооперировали в Бакулевском центре. Теперь он здоров.

За плечами хирургов центра имени Бакулева огромный опыт - каждый год тысячи операций на открытом сердце. В столичном центре имени Бакулева таких делают больше всего в мире. Эта в уходящем году - уже пятитысячная.

Кристина Одиноченко, Илья Ушаков, Максим Силаев. "ТВ Центр".