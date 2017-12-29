На Черноморском флоте провели телемост с кораблями в Средиземном море

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Первый телемост провели на Черноморском флоте с моряками, которые несут службу в Средиземном море. С военнослужащими смогли поговорить их родные и близкие.

Возможность пообщаться с родными, проходящими службу в Средиземном море, получили члены семей моряков Черноморского флота, передает "ТВ Центр". Видеомост из Севастополя организован впервые в преддверии Нового года по инициативе командующего Александра Витко.

На связь со своими близкими вышли жёны, родители и дети личных составов фрегата "Адмирал Григорович" и вспомогательных судов, которые в праздники будут нести боевое дежурство вдалеке от Родины.

В командовании Черноморского флота уже сообщили, что первый опыт видеосвязи признан успешным. Теперь подобные сеансы будут проводиться и в преддверии других праздничных дат.