На свалке "Кучино" зажгли второй факел для утилизации газа

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На подмосковной свалке "Кучино" зажгли уже второй факел для утилизации газа. В следующем году в рамках рекультивации там планируется установить специальные турбины, которые будут вырабатывать электрическую энергию за счет сжигания газа. Что же касается самого неприятного запаха от полигона, то он должен исчезнуть в течение января.

Резкий, неприятный запах, источником которого признан полигон Кучино, и на который так долго жаловались жители Балашихи, Реутова и Люберец, должен исчезнуть. Так называемый свалочный газ теперь сгорает здесь в большой факельной установке при температуре более тысячи градусов, передает "ТВ Центр".

"Данный факел позволит сжигать до двух с половиной тысяч кубов в час свалочного газа, который образуется в теле полигона. Мы ожидаем, что с каждым днем ситуация будет улучшаться. В течение января вопрос воздействия на окружающую атмосферу будет решен", - сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Процесс "дегазации" кучинской свалки начался еще в ноябре. Согласно проекту, на территории 55 гектаров рабочие пробурили более 50 скважин глубиной тридцать метров каждая и объединенных в общую сеть. По ней свалочный газ, который образуется в теле полигона и состоящий из сероводорода, меркаптана и других вредных веществ подается в факельную установку. При этом открытого пламени нет - значит нет и выбросов в атмосферу.

"Мы начали такие системы строить и эксплуатировать в Австрии и в Германии уже 20 лет назад. Все вещества, которые находятся в свалочном газе, они обезвреживаются с эффективностью 99% и выше", - сказал генеральный директор компании-подрядчика Оливер Кайзер.

Свалка была закрыта после обращения местных жителей к президенту на "Прямой линии". В сентябре началась рекультивация полигона. Сверху его накрыли толстым слоем грунта, а вот по бокам завернуть в многослойную полимерную защиту до зимы не успели. В декабре неприятный запах дошел до столицы — его источником МЧС признало полигон Кучино. Сергей Собянин предложил подмосковным коллегам помощь в его рекультивации. За работой факельной установки пристально следят экологи.

"Мы сегодня здесь повесили кормушки, чтобы посмотреть - если запахочувствительные птицы вернутся - значит сработало. Если не вернутся - значит будем ускоренно требовать рекультивации, чтобы все происходило по правилам", - заявил и.о. председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Впрочем, уже сейчас экологи и специалисты МЧС успокаивают - предельно допустимые концентрации вредных выбросов не превышены. Свалочный газ для здоровья не опасен, хотя, безусловно, сильно снижает качество жизни тех, кто вынужден находиться на прилегающих территориях. Полностью решить проблему кучинского полигона власти обещают уже через полтора года.

Огромную свалку размером в 80 футбольных полей, возможно, превратят в цветущий сад. Большая факельная установка - только начало проекта рекультивации. Весной свалочный газ начнут перерабатывать в электричество. Предложение по использованию дешевой энергии и территории поступают разные. Экологи предлагают добывать здесь биткоины, выращивать цветы и рулонные газоны.

Александр Огородников. Юрий Тимошин. Антон Дубнов. "ТВ Центр".

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