В Москве запустили новогодние трамваи
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Два празднично оформленных трамвая в преддверии нового 2018 года вышли на московские улицы. Увидеть тематический транспорт жители города могут на маршрутах "А" и №6, проходящих в центральной части и на северо-западе Москвы.
Декабрь в этом году - совсем не зимний, на улице - серость и слякоть. Поднять москвичам настроение могут яркие новогодние трамваи, передает "ТВ Центр".
Их два. Курсируют они по центру и на северо-западе столицы. Не заметить праздничные вагоны трудно, так как они украшены сотнями светодиодных лампочек, а на прицеп водрузили ещё и сверкающие фигуры: сани Деда Мороза и оленей в упряжке. Во всём остальном это вполне обычный городской транспорт.
"Работать данные вагоны будут по маршрутам номер "А" - метро "Октябрьская" - метро "Чистые пруды", маршрут №26 - метро "Университет" - метро "Октябрьская", и 6-ой маршрут - метро "Братцево" - метро "Сокол". Работать они будут ежедневно до 9 января 2018 года, с 16:00 до 22:00", - сказал начальник производственно-технологической службы Мосгортранса Сергей Матвеев.
Ну и, разумеется, всем пассажирам дарят подарки. И не вагоновожатые, а самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка.
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