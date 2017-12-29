В Москве запустили новогодние трамваи

Теги: Москва транспорт новый год трамвай

Два празднично оформленных трамвая в преддверии нового 2018 года вышли на московские улицы. Увидеть тематический транспорт жители города могут на маршрутах "А" и №6, проходящих в центральной части и на северо-западе Москвы.

Декабрь в этом году - совсем не зимний, на улице - серость и слякоть. Поднять москвичам настроение могут яркие новогодние трамваи, передает "ТВ Центр".

Их два. Курсируют они по центру и на северо-западе столицы. Не заметить праздничные вагоны трудно, так как они украшены сотнями светодиодных лампочек, а на прицеп водрузили ещё и сверкающие фигуры: сани Деда Мороза и оленей в упряжке. Во всём остальном это вполне обычный городской транспорт.

"Работать данные вагоны будут по маршрутам номер "А" - метро "Октябрьская" - метро "Чистые пруды", маршрут №26 - метро "Университет" - метро "Октябрьская", и 6-ой маршрут - метро "Братцево" - метро "Сокол". Работать они будут ежедневно до 9 января 2018 года, с 16:00 до 22:00", - сказал начальник производственно-технологической службы Мосгортранса Сергей Матвеев.

Ну и, разумеется, всем пассажирам дарят подарки. И не вагоновожатые, а самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка.

Читайте также:

В новый год без долгов: приставы начали дежурства в аэропортах

В Москве открылся фестиваль "Путешествие в Рождество"

Санкт-Петербург украсили к Новому году

Новогодний салют в Москве запустят с 36 площадок

Названы самые популярные подарки для детей на Новый год