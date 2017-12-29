"Путешествие в Рождество": куда пойти на Новый год в Москве

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На ближайшие десять дней столичный мегаполис погружается в новогоднюю сказку. Восемь тысяч мероприятий приготовили для москвичей и гостей города организаторы фестиваля "Путешествие в рождество". Спектакли, мастер-классы, ледовые балеты, световые инсталляции, зимние игры, фейерверки. Чтобы принять участие в празднике - достаточно просто выйти на улицу.