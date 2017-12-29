Пожар произошел в офисном центре в центре Москвы

В офисном центре на улице Большая Татарская в центре Москвы произошел пожар. Над крышей здания виднеется дым. На место прибыли пожарные расчеты.

В центре Москвы загорелось здание бизнес-центра. Как передает корреспондент TVC.ru с места событий, возгорание произошло в доме №35, строение 3 по улице Большая Татарская.

Над зданием виднеются клубы черного дыма. К месту происшествия прибыли пожарные.

По данным ТАСС, пожар на крыше здания пытался устроить нетрезвый мужчина. При задержании у него нашли канистру с бензином.