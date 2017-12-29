Кот стал виновником задержки рейса в аэропорту Киева

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В киевском аэропорту отложили рейс в Анкару из-за того, что пассажир сдал в багажное отделение семерых котов. Согласно правилам авиакомпании-перевозчика, по одному билету можно провозить не более шести животных. В результате двухчасовых переговоров было решено отступить от правил и принять "лишнего" кота.

В аэропорту Киева пришлось отложить рейс в Анкару из-за кота, которого провозил один из пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным украинских СМИ, в соответствии с правилами авиакомпании-перевозчика по одному билету можно провозить не более шести животных. Однако пассажир рейса из Киева в Анкару сдал в багажное отделение семерых котов.

Мужчина оказался иностранным гражданином и на протяжении двух часов общался с представителями авиакомпании и полиции. В результате переговоров было решено отступить от правил и принять "лишнего" кота.