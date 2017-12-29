Глава Россельхозбанка рассказал Путину об успехах банка

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Россельхозбанк не намерен снижать объемы кредитования агропромышленного сектора. Об этом сообщил председатель правления банка Дмитрий Патрушев на встрече с Владимиром Путиным.

В Ново-Огарёве Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правления Россельхозбанка. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Дмитрий Патрушев доложил президенту об итогах работы финансового учреждения за год, а также рассказал про кредитование для аграриев. Для них предусмотрены льготные программы. По словам Патрушева, повышенный спрос у сельхозпроизводителей на кредиты связан с высоким уровнем господдержки. Ставка для фермеров - не более 5% годовых.

Владимир Путин: "Про кредитный портфель прошу рассказать, и по основным направлениям, прежде всего, по поддержке сельского хозяйства. Знаю, что вы хотели рассказать про поддержку малых форм на селе.

Дмитрий Патрушев: "Кредитный портфель Россельхозбанка уже превышает 1 триллион 900 миллиардов рублей. Мы по кредитованию АПК занимаем более 30% всего российского рынка. Мы остаёмся основным банком, который кредитует сезонные полевые работы. Это то направление кредитования, которое в принципе обеспечивает хороший урожай, который в Российской Федерации наблюдается".