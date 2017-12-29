Израиль сбил две ракеты, выпущенные из сектора Газа

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Израиль ответил на ракетные удары, атаковав две позиции ХАМАС в секторе Газа. Ранее армия обороны Израиля заявила о запуске трех ракет по территории страны из сектора Газа. Две из них удалось перехватить, но третья попала здание.

Израиль в ответ на ракетный обстрел атаковали позиции боевиков ХАМАС на территории сектора Газа, сообщает ТАСС.

"В ответ на запущенные в сторону Израиля ракеты танки и самолеты Армии обороны Израиля поразили в северной части сектора Газа две позиции, принадлежащие террористической организации ХАМАС", - заявили израильские военные.

Ранее армия обороны Израиля заявила о запуске трех ракет по территории страны из сектора Газа. Две из них удалось перехватить системой ПВО "Железный купол", но третья попала здание. Данных о пострадавших не поступало.