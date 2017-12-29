Медики рассказали, как избежать утреннего похмелья

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В преддверии новогодних праздников ученые дали советы, касающиеся выхода из похмелья. Эксперты не советуют выпивать с утра даже небольшую дозу алкоголя "для лечения". Лучше съесть овсяную кашу и выпить активированный уголь.

Профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Алексей Буеверов рассказал, как человеку следует поступить, если утром после употребления алкоголя он чувствует недомогание.

После вечернего застолья полезно съесть на завтрак овсяной каши или риса. При необходимости можно принять активированный уголь или аспирин. Однако от алкоголя лучше воздержаться – это может привести к запою. Также не рекомендуется употреблять с утра лекарства, содержащие парацетамол, сообщает "МИР24".