Стали известны подробности ДТП с автобусом у "Сходненской"

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В пятницу у станции метро "Сходненская" водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с легковой машиной не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. На месте происшествия побывала корреспондент "ТВ Центра" Елизавета Родина.

Половина десятого утра. 267 автобус выполняет свой обычный маршрут. За рулем опытный водитель - он прошел все предрейсовые проверки и не совершил ни единого нарушения ПДД с 2015 года. Мужчина свернул на Сходненскую улицу, подъезжал к остановке напротив 27 дома. В этот момент его подрезал автомобиль такси.

"Водитель маршрутного автобуса двигался по проезжей части и, по предварительной информации, пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем, не справился с управлением и выехал на тротуар, допустив наезд на остановку общественного транспорта", - сообщил начальник управления информацией и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Картина жутковатая - искореженный автобус почти на полкорпуса въехал на тротуар. Под колесами остановка полностью уничтожена. В СМИ сразу же попала информация о двух погибших. Однако позже все ведомства ее опровергли. Обошлось без жертв. Но с пострадавшими.

"В результате наезда на автобусную остановку, где находились пассажиры, три человека получили травмы. Травмы нетяжелые - между средней и легкой степенью тяжести. Эти пострадавшие доставлены сейчас в Боткинскую больницу, 81-ую и 61-ую", - сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На место аварии сразу же приехали все экстренные службы. Полицейские и следователи оцепили территорию. Прямо за автобусом - предполагаемый виновник ДТП, водитель иномарки. Его машина тоже повреждена - помят бампер, на нем следы фирменной зеленой краски "Мосгортранса". По факту аварии возбудили уголовное дело по двум статьям. Следователи ведут проверки.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".